Terme Belediyesi Kadın Girişimcileri Destekliyor

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaptıkları ve öncülük ettikleri projelerle Terme'de kadınların üretime katılmalarına destek vermenin yanı sıra alternatif tarıma yönelimi de desteklediklerini bildirdi.

Terme Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarını artırmasının yanı sıra bölge tarımına yeni kazanımlar sağlayarak ilçenin daha da ileriye taşınmasına katkı verdikleri bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Ali Kılıç, bölgede İstiridye mantarı üretimi konusunda, ciddi bir potansiyel gördüklerini söyledi. İlk zamanlarda mantarın kompostunu satın aldıklarını dile getiren Kılıç, "DOKAP işbirliği ile Karadeniz Bölgesi'nin ilk mantar kompost tesisini kurduk. Şimdi istiridye mantarı üreten kardeşlerimiz, belediyemize ait bu tesisten kompost tedarik ediyorlar. İlçede 7 adet mantar üretim tesisi kurduk, 75 kadın girişimciye istiridye mantarı üretimi konusunda eğitim verdik." dedi.

Alternatif tarıma destek olmak amacıyla bölgede son yıllarda çok iyi pazar bulan Trabzon hurmasına yönelim olduğunu bildiren Kılıç, "Hurma yaş haliyle kilosu 20- 30 liraya satılırken, kurutulmuş haliyle kilosu 200-250 liraya alıcı buluyor. Üreticimizin, girişimcimizin daha iyi kazanç elde etmesi ve bölgede alternatif tarımın zenginleşmesi için OKA desteğiyle kurutma tesisi kurmak için ihaleye çıktık. Manisa'dan bu işi bilen bir kardeşimiz geldi ve ihaleyi aldı. Şimdi hurmalarımız, meyvelerimiz kurutularak piyasaya verilebiliyor. Yine OKA'dan alınan destekle paketleme tesisini kurma çalışmalarına başlanıldı." ifadelerine yer verdi.

Kadın girişimcileri desteklemek amacıyla Hüseyin Mescit Mahallesi ve çevresinde Terme Marifetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni oluşturduklarını belirten Kılıç, bu kooperatif aracılığıyla kadınların el sanatları, takı tasarımı gibi alanlarda üretim yapmalarını sağladıklarını ifade etti.

Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yerel kalkınma ve sürdürülebilir gelişim hedeflerimize ulaşma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Bölge halkımızın ve özellikle kadınlarımızın üretimde daha etkin rol almalarını sağlamak, onlara yeni beceriler kazandırmak ve ekonomik özgürlüklerini artırmak, bizim için büyük bir öncelik. Bu projelerle, Termemizin her açıdan gelişimini destekleyen, yerel ekonomiyi canlandıran ve toplumsal refahı artıran sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz."