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Temmuz Ayında 20 Milyon Kişi Demiryolu İle Seyahat Etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temmuz ayında yüksek hızlı tren (YHT), Marmaray, Başkentray, bölgesel ve ana hat trenleriyle 20 milyon 714 bin 266 kişinin seyahat ettiğini açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temmuz ayında yüksek hızlı tren (YHT), Marmaray, Başkentray, bölgesel ve ana hat trenleriyle 20 milyon 714 bin 266 kişinin seyahat ettiğini açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen YHT, Marmaray, Başkentray, bölgesel ve ana hat trenlerinin temmuz ayı yolcu istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Temmuz ayında YHT, Marmaray, Başkentray, bölgesel ve ana hat trenleriyle 20 milyon 714 bin 266 kişinin seyahat ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyükşehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığını çözdüklerini ifade etti. Bakanlığın İstanbul'da hayata geçirdiği Marmaray'ın sadece temmuz ayında İstanbul nüfusundan fazla yolcu taşıdığını aktaran Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray ile seyahat eden yolcu sayısı 16 milyon 863 bin 448 oldu. Marmaray ile bir ayda 15 milyon dolayında olan İstanbul'un nüfusundan fazla yolcu taşımış olduk. Marmaray İstanbul'un kent içi ulaşımının can damarı" dedi.

'BAŞKENTRAY'I 2 MİLYON KİŞİ KULLANDI'

Ankara'nın merkezinden geçerek şehrin doğu ve batısını birbirine bağlayan Başkentray'ı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak şehre kazandırdıklarını belirten Uraloğlu, "Ankaralı vatandaşlarımız seyahatlerinde Başkentray'ı tercih ediyor, yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray'ın yolcu sayısı temmuz ayında 2 milyona yaklaşarak, toplam 1 milyon 779 bin 123 olarak gerçekleşti" ifadelerine yer verdi.

'YHT'LERDE 1,1 MİLYON KİŞİ SEYAHAT ETTİ'

Temmuz ayında YHT, ana hat ve bölgesel trenlerle temmuz ayında taşınan yolcu sayılarına ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, demir yolu ulaşımına olan talebin her geçen gün arttığını söyledi. Özellikle yaz aylarında tren seferlerine olan ilginin zirve yaptığını kaydeden Uraloğlu, temmuz ayında YHT, ana hat ve bölgesel trenlerle toplamda 2 milyon 71 bin 695 yolcunun taşındığını ifade etti. Demir yolu ulaşımının güvenli, hızlı ve konforlu olmasının yolcular tarafından büyük bir tercih sebebi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "YHT hatlarımızda, ana hat ve bölgesel tren seferlerimizde vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak adına çalışmalara devam ediyoruz. Temmuz ayında YHT'lerle 1 milyon 114 bin 206 kişi seyahat etti, ana hat ve bölgesel trenlerimizi ise 957 bin yolcumuza hizmet verdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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