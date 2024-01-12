Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü ile yaşanan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı; yaraları askerlerimize şifa diliyorum. Aziz milletimizin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Karamollaoğlu'nun X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Vatan size minnettar... Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü ile yaşanan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize şifa diliyorum. Aziz milletimizin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyorum."