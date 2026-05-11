TEMAD'dan OYAK'ın 2025 yılı yüzde 37,1 nemasına tepki: Kabul edilemez, hayal kırıklığı yarattı

(ANKARA) - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) 2025 yılı nemasını yüzde 37,1 olarak açıklamasına tepki gösterdi. Açıklanan oranın üyelerin beklentilerini karşılamadığı belirtilen açıklamada, OYAK'ın yüzde 4,74 reel getiriyle özellikle Emekli Maaş Sistemi'ne kayıtlı 106 bin üyede hayal kırıklığı yarattığı ifade edildi.

TEMAD, tarafından OYAK nemasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olarak, üye birikimlerini doğru yatırımlarla korumak ve sürdürülebilir şekilde büyütmek misyonu olan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) 2025 yılı nemasını yüzde 37,1 açıklayarak yüzde 4,74 reel getiri ile üyelerin beklentisine cevap veremediği gibi 106 bin Emekli Maaş sistemi üyesi ve diğer tüm OYAK üyelerini hayal kırıklığına uğratmıştır. OYAK son 23 yılın 'en düşük 2'nci nemasını' vermiştir. Türkiye Emekli Subaylar, Türkiye Emekli Astsubaylar ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Dernekleri olarak; Açıklanan nema oranını kabul edilemez bulduğumuzu, OYAK'ın artık varoluş amacı ile çelişmeye başladığını, Üye menfaatleri doğrultusunda yönetilmediğini açık bir dille ifade ediyoruz."

OYAK iştiraklerinin kamuyu aydınlatma platformunda açıklanan finansalları derneklerimizce izlenmekte olup, bazı şirketlerde uzun süredir karlılığa geçilemediği, şirket varlıklarının değerlemelerinin yeterince yapılmadığı, tasarruf tedbirlerine riayet edilmediği, bağış/yardım oranlarında geçmiş yıllara göre aşırılığa kaçıldığı kanaati ile sonuç olarak OYAK şirketlerinin iyi yönetilmediğinin de farkındayız.

OYAK varlıklarının %47'si emekli üyelerinden oluşmasına rağmen; EMS üyeleri yönetim kadrolarında doğrudan temsil edilmedikleri gibi karar alma mekanizmalarında da söz sahibi olmamaktadırlar. 106.000 EMS üyesini ilgilendiren bu durum kurumsal aidiyet duygusunu zedelediği gibi anayasamızın adalet ve eşitlik ilkelerine de aykırılık oluşturmaktadır.

EMS üyelerinin yönetim,temsilciler ve denetim kurullarında görev almaları artık bir tercih değil, demokratik katılım kurumsal denge ve hakkaniyet açısından bir zorunluluktur. Son yıllarda açıklanan nemalar, üyelere yönelik yardım ve hizmetler göz önüne alındığında OYAK'ın kalıcı ve güvenilir bir değer üretemediği ve ortak değerlerini olması gerektiği gibi yansıtamadığı açıkça görülmektedir. Özellikle emekliye ayrılan üyeler tarafından emekli olarak yaşamı sürdürebilme, çocuklarını okutabilme garantisi olarak görülen EMS'nin taşıyıcı kolonu nema oranları tespitinde üye ihtiyaç ve talepleri dikkate alınmalıdır.

Bizler; OYAK'ın daha güçlü, daha şeffaf, daha adil ve üyelerin hakkını hukukunu koruyan bir yapıya kavuşmasını istiyoruz. OYAK yalnızca bir yatırım kurumu değil, bugüne kadar vatanımızın korunması için kan/ter dökmüş, emek vermiş yüzbinlerce askeri personelin, şehit dul, yetim ve öksüzlerinin günümüz ekonomik koşullarında hayata tutunabilme güvencesidir. Türkiye Emekli Subaylar, Türkiye Emekli Astsubaylar ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Dernekleri olarak; üyelerimizin haklarının korunması için kararlılıkla hareket edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

Kaynak: ANKA