Ramazan Bayramı'nın son gününde TEM'in Kocaeli geçişinde yoğunluk

RAMAZAN Bayramı tatilinin son gününde TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların geri dönüş yolculuğu sürüyor. TEM Otoyolu İzmit ilçesi geçişinde İstanbul yönünde Gültepe ve Korutepe tünellerinin yer aldığı, Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle ara ara yoğunluk artıyor. Ankara istikametinde ise trafiğin akıcı seyrettiği görüldü. Ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

