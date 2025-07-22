Tekstil Sektöründe Kalite ve Verimlilik Vurgusu

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, tekstil sektörünün, daha kaliteli, verimli işler yapabilecek şekilde dizayn edilmesini istedi.

Ay, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, sektördeki firma sayısının azaldığını ve hazır giyimde ithalatın yükseldiğini belirterek, Türk firmalarının maliyet baskısından dolayı Mısır başta olmak üzere Afrika ülkelerine yöneldiğini söyledi.

Yıllık bazda hazır giyim ihracatının, 2022'ye göre 2024 sonunda yüzde 10 azaldığını belirten Ay, "Hazır giyim ithalatı ise yine 2022'ye göre yüzde 55,42 arttı. Maalesef ithalat artmaya devam ediyor." diye konuştu.

Tekstil sektörünün, Türkiye'nin dünyada en güçlü olduğu sektörlerden biri olduğuna dikkati çeken Ay, sektördeki sorunların devam etmesi halinde bu tablonun kaybolacağını savundu.

Ay, "Her zaman diyoruz, biz Türk işçisi olarak verimliyiz, kaliteli işler yapıyoruz. Bu sektörü ayakta tutan bizleriz. Ucuz iş gücünün sonu yok. Türkiye'de ucuz iş gücü var diye kullanılıyordu. Şimdi Mısır, MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesi gibi yerlerde ucuz emek kullanılmakta. Ama bunun sonu yok. O yüzden tekstil sektörünün daha kaliteli, verimli işler yapabilecek şekilde dizayn edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki tekstil sektörünün, küresel çaptaki tarife savaşlarından olumsuz etkilendiğini ifade eden Ay, Türkiye'de üretilebilen bir malın, Çin'de üretilip menşei farklı bir ülke olarak daha düşük fiyatla Türkiye'ye getirilebildiğini anlattı.

Tekstil sektöründeki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini dile getiren Ay, şunları kaydetti:

"Emeğin örgütlenmesinin önündeki engeller kaldırılmalı. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına tekrar bakılmalı. Asgari ücret, insanca yaşanılabilir bir ücret haline gelmeli. İşverenlere çeşitli destekler veriliyor. Bu teşvikler iş yeri bazlı değil, emek bazlı olmalı. Emek yoğun sektörlerde KOBİ'lere uygulanan teşvikler var. Sayı sınırı kaldırılıp büyük işletmelere de bu teşviklerin verilmesi bir nebze de olsa nefes aldırabilecektir. EYT ile kalifiye iş gücü kaybedildi. Kaybedilen bu iş gücünün yerine koyulması için belli projeler yapılmalı."