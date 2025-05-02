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TEKNOFEST'te Hava Araçları Uçuş Gösterisi

TEKNOFEST'te Hava Araçları Uçuş Gösterisi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST'in ikinci gününde, Bayraktar TB2 ve HÜRKUŞ gibi hava araçları gösteri uçuşları gerçekleştirdi. Festival, 4 Mayıs'a kadar sürecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'in ikinci gününde, Bayraktar TB2'den HÜRKUŞ'a birçok hava aracı uçuş gösterisi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor.

Festivalin ikinci gününde SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar TB2, T-129 ATAK helikopteri TEKNOFEST semalarında gösteri uçuşu yaptı. Gösteriler ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

Uçuş gösterileri festivalin son günü olan 4 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
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