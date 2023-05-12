TEKNOFEST'te finale kalan öğrenciler Kaymakam Bilal Bozdemir'i ziyaret etti

Anamur Kaymakamı Bilal Özdemir, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde hazırladıkları "Turist Güvenliği" projeleriyle finale kalan Anamur Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.

Anamur Kaymakamı Bilal Özdemir, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde hazırladıkları "Turist Güvenliği" projeleriyle finale kalan Anamur Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.

Kaymakam Özdemir, finale kalan öğrencileri tebrik ederek, başarının devamını diledi.

Ziyarette öğrencilere Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, Anamur Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Akmeşe ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Aysar Güven de eşlik etti.