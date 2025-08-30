TEKNOFEST Mavi Vatan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bando Konseri ile Coştu

TEKNOFEST Mavi Vatan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bando Konseri ile Coştu
TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu bando konseriyle kutladı. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, milli duyguları ifade eden eserler seslendirildi. Ziyaretçilerden büyük ilgi gören etkinlik, teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını bir araya getiriyor.

"TEKNOFEST Mavi Vatan" 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu bando konseriyle karşıladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu ile devam eden etkinlik, bugün birçok sahne gösterisine ev sahipliği yapacak.

Kuzey Deniz Saha Birinci Sınıf Bando Komutanlığı tarafından icra edilen bando konserinde, TEKNOFEST şarkıları ve mehter marşlarının yanı sıra milli duyguları ifade eden birçok eser seslendirildi.

TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gören konser, çocuk ve genç katılımcıların yanı sıra her yaştan vatandaşın ilgi odağı oldu.

"Zafer haftasını en güzel şekilde kutlamak için herkesi '#TeknofestMaviVatan'a bekliyoruz"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, hafta sonu için vatandaşlara TEKNOFEST Mavi Vatan davetinde bulundu.

Bayraktar, bugün NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Zafer haftasını en güzel şekilde kutlamak için herkesi '#TeknofestMaviVatan'a bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren "TEKNOFEST Mavi Vatan", bugün ve yarın halkın katılımına açık olacak.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal - Güncel
