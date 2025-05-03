TEKNOFEST KKTC'de Baykar Standı Ziyaretçileri Ağırlıyor

TEKNOFEST KKTC ziyaretçileri, Baykar standında yer alan simülasyonlarla Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA'yı sanal ortamda kullanma imkanı buluyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor.

Etkinliğin paydaşlarından Baykar'ın standında, milli ve özgün olarak geliştirilen mini akıllı seyir füzeleri KEMANKEŞ 1 ve KEMANKEŞ 2 ziyaretçilere tanıtılıyor.

Tanıtılanlar arasında Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) ve Bayraktar Mini İHA da yer alıyor.

Ziyaretçiler, Baykar'daki kariyer imkanları hakkında bilgilendiriliyor

Stanttaki simülasyon alanında ise ziyaretçiler Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA'yı sanal ortamda kullanma deneyimi yaşayabiliyor.

Misafirler, "Her Karede Baykar" etkinliğiyle TEKNOFEST KKTC ziyaretinin anısına çektirdiği fotoğrafların basılı halini alabiliyor.

Stantta Fergani Uzay'ın çalışmalarına ilişkin de bilgi veriliyor. Ziyaretçiler, Baykar'daki kariyer imkanları hakkında yetkililerden bilgi alabiliyor.

Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB3 de festival alanında sergileniyor.