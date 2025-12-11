Selçuk Bayraktar 'Take Off İstanbul 2025' zirvesinde konuştu

TÜRKİYE Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025 programında konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026'da Şanlıurfa'da yapılacağını açıkladı.

İstanbul'da Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025 programı ikinci gününde de sürüyor. Programda 'Girişimcilik Direniştir' temalı panel T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Öte yandan Bayraktar, TEKNOFEST 2026'nın 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılacağını duyurdu.

'FERGANİ ADLI GİRİŞİMİMİZİ KURDUK'

Programda konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Dünyanın en yoğun karıştırmalara maruz kalan bölgelerinden bir tanesiyiz. Gemiler için çok kritik, uçaklar için çok kritik, savunma sanayii için inanılmaz kritik. Yüksek teknoloji ihracatından elde ettiğimiz kaynaklarla FERGANİ adlı girişimimizi kurduk. Karaya hükmedebilmek için denize, denizlere hükmedebilmek için göklere ve karaya hükmedebilmek için uzayda varlık göstermemiz gerekiyor. Hepsi bir bütün olarak çalışabiliyorlar. Uzayda da ülkemizin ve dost kardeş coğrafyaların serüvenine destek olmak amacıyla FERGANİ adlı girişimimizi kurduk. Fergani bir Türk astronom. Tarihimizden, medeniyetimizin köklerinden birisi. Güneşin yörüngesi olduğunu ilk ortaya atan alimlerden. Deney uydularını fırlattık" şeklinde konuştu.

'SOMALİ'DE TÜRKİYE'NİN UZAY LİMANI VAR'

Bayraktar, "Türkiye'nin uzaya çıkabilme istasyonu da var. Normalde okyanus kenarında olmak gerekiyor. Ekvator'a yakın bir yerde Somali'de Türkiye'nin uzay limanı var. Özbekistan iki ülke geçtikten sonra denize ulaşabiliyor. Denize ulaşmak ne kadar hayatiyse bir ülke için bizim üç tarafımız denizlerle çevrili ama okyanusa kıyımız yok. Okyanusta kıyınız olunca fırlatma araçlarını devreye alabiliyorsunuz. Dünyada 12 yer var. Kalmış bir tek yer ve en iyi yerlerden birisi Somali'de uzay istasyonu olacak. Orada inşası devlet tarafından başladı" dedi.