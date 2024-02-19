Tekkeköy'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekkeköy ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Tekkeköy ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tekkeköy uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Aramada, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda, zanlılar B.K. ve İ.K. gözaltına alındı.