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Tekkeköy'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekkeköy ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tekkeköy ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tekkeköy uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Aramada, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, zanlılar B.K. ve İ.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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