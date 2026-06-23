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Türkiye şampiyonu halk oyunları ekibi Vali Soytürk'ü ziyaret etti

Türkiye şampiyonu halk oyunları ekibi Vali Soytürk'ü ziyaret etti
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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nca Gaziantep'te düzenlenen Büyükler Türkiye Finalleri'nde şampiyon olan 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen Büyükler Türkiye Finalleri'nde şampiyon olan Tekirdağ temsilcisi 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyük Erkekler Düzenlemesiz kategorisinde birincilik elde eden ekip, üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarete Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Erdem Zeray, 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü eğitmeni Fırat Nalcıoğlu ve kulüp üyeleri katıldı.

Vali Soytürk, sporcularla bir süre sohbet ederek elde ettikleri başarıdan dolayı ekibi kutladı.

Soytürk, kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlayan halk oyunları ekibinin Tekirdağ'ın tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek, sporculara başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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