TEKİRDAĞLI BALIKÇILAR BEREKETLİ GEÇEN SEZONU TAMAMLADI

TEKİRDAĞLI Balıkçılar bol ve bereketli geçen sezonun ardından denizlerde av yasağının başlamasıyla birlikte limana demir atarak sezonu tamamladılar. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Bu sene Eylül ayında sezonumuz bol ve bereketli geçti. Bu sezon Karadeniz'de palamut bereketli geçti. Vatandaşlarımız hem uygun hem de taze balık yedirdiğimize inanıyoruz dedi.

Denizlerde balık popülasyonunu korumak için başlatılan av yasağı 15 Nisan tarihi itibaren başladı. Tekirdağlı balıkçılarda mesailerine son verip yasağa uyarak teknelerini limanlara bağladı. Balıkçılar zaman kaybetmeden yeni sezon için ağlarını ve tekmelerini bakıma aldılar. Denizdeki balık popülasyonunu korumak için 15 Nisan'da alınan yasak kararı, 1 Eylül'e kadar sürecek.

SEZONUMUZ BOL VE BEREKETLİ GEÇTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu; Bu sene Eylül ayında sezonumuz bol ve bereketli geçti. Bu sezon Karadeniz'de palamut bereketli geçti. Vatandaşlarımız hem uygun hem de taze balık yedirdiğimize inanıyoruz.Allah nasip ederse inşallah önümüzde ki Eylül ayında da faaliyetlerimiz Lüfer avcılığında devam edecek. Bu sene almış olduğumuz haberlerde lüfer ayının olduğunu söylüyor büyük balıkçı arkadaşlarımız. İnşallah Eylül 1'de vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecekler. dedi.

Yasağın bu akşam saatlerinden itibaren başladığını belirten Pehlivanoğlu; Yasak bu akşamdan itibaren başladı. Büyük gırgır dediğimiz balıkçılar bunlar tamamıyla sezonu kapattılar, 12 metrenin altında olan balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini istavrit, menekşe, tekir, sardalya balığı tutarak devam ettirecekler. Büyük gırgırlar bu sürede ağlarına bakım yapacaklar, motorlarını tamir edecekler, yine motorlarına boya yapacaklar, Allah nasip ederse Eylül ayında tekrar vira Bismillah diyecekler. şeklinde konuştu.