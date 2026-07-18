Vali Soytürk, Tekirdağ Bölge Liman Başkanı Sulu'yu ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Asım Sulu'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, Bölge Liman Başkanı Sulu'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette bir süre görüşen Soytürk ve Sulu, liman başkanlığının çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Soytürk, ziyaretin ardından Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Hizmet binasının deprem performans analizlerine ilişkin Sulu'dan bilgi alan Soytürk, yapının güvenli kullanım durumuna ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Daha sonra Soytürk, Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığına yeni hizmet binası yapılması planlanan ve daha önce gümrük lojmanları olarak kullanılan 214 metrekarelik binada inceleme yaptı.

Yetkililerden proje çalışmaları hakkında bilgi alan Soytürk, yeni hizmet binasının planlama sürecini değerlendirdi.