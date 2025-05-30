Tekirdağ Valisi Soytürk, Velimeşe OSB 2025 İstişare Toplantısına Katıldı
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Velimeşe OSB'de düzenlenen istişare toplantısında sanayicilerin sorunları ve gelecek planları hakkında bilgi verdi. Sanayi kentinin gelişimi için gerekli çalışmaların sürdüğünü vurguladı.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ergene ilçesinde düzenlenen Velimeşe OSB 2025 yılı istişare toplantısına katıldı.
Velimeşe OSB'de düzenlenen toplantıda, OSB'nin gerçekleştirdiği faaliyetler ile gelecek planları ve sanayicilerin sorunları görüşüldü.
Soytürk, buradaki konuşmasında, Tekirdağ'ın sanayi kenti olduğunu ve sanayicilerin sorunlarının çözümü konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.
Toplantıya, vali yardımcıları Mustafa Çek ve Mustafa Güler, Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Velimeşe OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vehbi Canpolat ve sanayiciler katıldı.
Kaynak: AA / Fırat Keskinkılıç - Güncel