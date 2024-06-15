Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Sürücülere Kiraz ve Çikolata İkram Etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kurban Bayramı dolayısıyla sürücülere kiraz ve çikolata ikram etti.

Vali Soytürk, Malkara ilçesine ulaşımın sağlandığı kara yolundaki uygulama noktasını ziyaret edip polis ve jandarma ekiplerinin bayramını kutladı.

Ardından Soytürk, araç sürücülerine trafik kurallarını hatırlatıp, kiraz ve çikolata ikramında bulundu.

Araçlarda bulunanların bayramını kutlayan Soytürk, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Vali Soytürk'e, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin de eşlik etti.