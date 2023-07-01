Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla Zübeyde Hanım Çocuk Evleri Sitesi'ni ve Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Çocuklarla bayramlaşan Vali Yıldırım, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Kurban Bayramı dolayısı ile Zübeyde Hanım Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu tarafından karşılanan Vali Yıldırım, Çocuk Evleri Sitesi personeli ile bayramlaştı.

Yıldırım burada çocukların bayramını tebrik ederek, onlarla sohbet etti.

Yıldırım'a ziyaretinde Süleymanpaşa Kaymakam Vekili Gökhan Gürbüzerol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutan Vekili Uğur Dalgıç eşlik etti.

Hastane ziyareti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalara ziyarette bulundu.

Başhekim Yardımcısı Dr. Bilge Sertel Tüfekçi ve hastane personeli tarafından karşılanan Yıldırım, hastanede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Servislerde yatan hastalarla bir araya gelen Yıldırım, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, bayramlarını tebrik etti.

Hasta çocuklar ve doğum yapan anneler hakkında bilgi alan Yıldırım, hasta yakınlarıyla da sohbet etti. Yıldırım, sağlık çalışanlarının da bayramını kutladı.

Yıldırım'a ziyaretinde Süleymanpaşa Kaymakam Vekili Gökhan Gürbüzerol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutan Vekili Uğur Dalgıç eşlik etti.