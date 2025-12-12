Haberler

Tekirdağ'da Uluslararası Tek Sağlık Kongresi düzenlendi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türkiye'de üretilen ilaçların yüzde 20'sinin Tekirdağ'da yapıldığını açıklayarak, sağlık turizmi ve ilaç üretimindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türkiye'de üretilen ilaçların yüzde 20'sinin Tekirdağ'da üretildiğini söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Rektörlük Konferans Salonu'nda Uluslararası Tek Sağlık Kongresi düzenlendi.

Vali Recep Soytürk, kongredeki konuşmasında, sağlık personellerinin değerli olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın sanayi ve turizm kenti olduğunu belirten Soytürk, " Tekirdağ'ın bir özelliği var. Türkiye'de üretilen ilaçların yüzde 20'si Tekirdağ'da üretiliyor. 21 tane ilaç fabrikamız var. Büyük firmalar bunlar ve bunun 16 tanesi Organize Sanayi Bölgelerinde kümelenmiş. Olağanüstü işler yapıyorlar. Bu ilaç firmalarından bir tanesi, SMA hastaları ile ilgili bir ilacı üretmiş durumda. Dubai'de, Amerika'da hastalarımız için yaklaşık 2 milyon dolar harcamamıza gerek kalmayacak. İlaç üretimi Türkiye'de olacak ve çok daha ucuza olacak. Üstüne üstlük Türkiye'deki hastaları tedavi ettiği gibi ihraç edilerek Türk ekonomisine katkı sağlayacak." diye konuştu.

Soytürk, devletin sağlığa olağanüstü önem verdiğini dile getirdi.

Sağlık personellerinin çalışmalarıyla sağlık turizminin de geliştiğini aktaran Soytürk, "Tekirdağ sağlık turizmi bakımından Trakya'da en fazla iş yapan, en fazla hizmet veren illerin başında geliyor. Eğer bizim doktorlarımız başarılı olmamış olsaydı, sağlık turizminde bu kadar iyi durumda olmazdık. Tekirdağ sağlık bakımından tüm alanlarda olduğu gibi Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir şehir." dedi.

Programda, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selami Gürkan da konuşma yaptı.

Kongre akademisyenlerin ve sağlık sektör temsilcilerinin sunumlarıyla devam etti.

Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

