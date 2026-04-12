Tekirdağ'da TSO üyeleri için indirimli elektrik protokolü imzalandı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. arasında, oda üyelerine yönelik indirimli elektrik tedarikini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, oda üyelerinin enerji maliyetlerinde avantaj sağlamayı hedefliyor.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş (TREPAŞ) arasında, oda üyelerine yönelik indirimli elektrik tedarikini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Tekirdağ TSO'da gerçekleştirilen imza törenine Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay ile TREPAŞ Satış Müdürü Zeynep Erkan, Satış Şefi Hüseyin Baloğulları ve Satış Takım Lideri Nail Ürkmez katıldı.

Günay, protokolün oda üyelerinin enerji maliyetlerinde avantaj sağlamayı ve karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçladığını belirtti.

Protokolün, alçak gerilim ve orta gerilim ticarethane ile sanayi abonelerini kapsadığı, oda üyeleri ile TREPAŞ arasında yapılacak ikili anlaşmalarla uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
