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Tekirdağ Şarköy'de zeytinyağı için coğrafi işaret ve markalaşma çalıştayı düzenlendi

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, Anadoludakiler 81 İl 81 Ürün Programı kapsamında zeytinyağına yönelik ürün analizi çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda Şarköy zeytinyağının üretim potansiyeli, coğrafi işaret tescil süreci, markalaşma ve pazarlama imkanları ele alındı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, zeytinyağının üretim potansiyeli, coğrafi işaret tescili ve markalaşma olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla ürün analizi çalıştayı düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında gerçekleştirilen çalıştaya, Şarköy Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Alpay Var, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Numan Tüzüner ile Namık Kemal Üniversitesi Gıda Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz katıldı.

Çalıştayda, Şarköy zeytinyağının üretim potansiyeli, coğrafi işaret tescil süreci, markalaşma ve pazarlama imkanları ele alındı.

İlçenin önemli tarımsal değerleri arasında yer alan zeytinyağının katma değerinin artırılması, yerel üreticilerin desteklenmesi ve ürünün daha geniş pazarlara ulaştırılması için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA
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