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Tekirdağ Saray'da kayıtları uyuşmayan 50 büyükbaş mezbahaya sevk edildi

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Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki bir işletmede yapılan denetimde, ırk, cinsiyet ve küpe bilgileri Türkvet kayıtlarıyla uyuşmayan 50 büyükbaş hayvan tespit edildi. Hayvanlar mezbahaya sevk edilerek kesildi, işletme sahibi ve çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan denetimde, hayvanların ırk ve küpe bilgileriyle kayıt sistemindeki verilerin uyuşmadığı 50 büyükbaş hayvan tespit edildi.

Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanlı Mahallesi'ndeki bir işletmede denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, bazı hayvanların fiziksel özellikleri ile Türkvet kayıt sistemindeki ırk ve cinsiyet bilgilerinin uyuşmadığı, bazı hayvanların ise kulak küpelerindeki numaralarla sistemde kayıtlı numaralarının farklı olduğu belirlendi.

İşletmede tespit edilen 50 büyükbaş hayvanın, Trakya'ya hayvan sevkine ilişkin şap hastalığından ari bölge kurallarına aykırı şekilde Anadolu'dan getirildiği değerlendirildi.

Hayvanların en yakın mezbahaya sevk edilerek kesimlerinin yapıldığı, işletme sahibi ve çalışanları hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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