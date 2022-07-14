Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Tekirdağ sahillerinde hareketlilik yaşanıyor.

Tekirdağ sahillerinde hareketlilik yaşanıyor.

Kurban Bayramı sonrası, birleşen tatili değerlendiren vatandaşlar Kumbağ, Yeniçiftlik ve Şarköy plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü sahil kesimlerinde tatilciler denize girerek ve güneşlenerek zaman geçirdi. Aileler de kumsalda çocuklarıyla oyun oynadı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Kurban Bayramı Yeniçiftlik Tekirdağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title