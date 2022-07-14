Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu Tekirdağ sahillerinde hareketlilik yaşanıyor. Tekirdağ sahillerinde hareketlilik yaşanıyor. Kurban Bayramı sonrası, birleşen tatili değerlendiren vatandaşlar Kumbağ, Yeniçiftlik ve Şarköy plajlarında yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü sahil kesimlerinde tatilciler denize girerek ve güneşlenerek zaman geçirdi. Aileler de kumsalda çocuklarıyla oyun oynadı. AA / Mesut Karaduman - Güncel Kurban Bayramı Yeniçiftlik Tekirdağ Güncel Haberler

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