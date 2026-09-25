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Tekirdağ Malkara'da üreticilere sarı cücelik için 15 Kasım'dan sonra ekim uyarısı yapıldı

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Tekirdağ Malkara'da üreticilere sarı cücelik için 15 Kasım'dan sonra ekim uyarısı yapıldı
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Tekirdağ Malkara'da düzenlenen seminerde, Malkara ve Hayrabolu'dan gelen üreticilere sarı cücelik hastalığıyla mücadele yöntemleri anlatıldı. Seminerde ekimlerin 15 Kasım'dan sonra yapılmasının önemine dikkat çekildi, bilgilendirmelerin süreceği belirtildi.

Tekirdağ'da üreticilere tahıllarda verim ve kalite kayıplarına neden olan sarı cücelik hastalığıyla mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Malkara Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İlbağı'nın sunumuyla seminer düzenlendi.

Malkara ve Hayrabolu ilçelerinden üreticilerin katıldığı seminerde, tahıllarda verim ve kalite kayıplarına yol açan sarı cücelik virüs hastalıkları ele alındı.

Prof. Dr. İlbağı, hastalıkların bulaşma ve yayılma yolları ile hastalıklarla mücadelede uygulanabilecek yöntemler konusunda üreticileri bilgilendirdi.

Seminerde, hastalıkların önlenmesi ve mücadelesinde tahıllarda ekimlerin 15 Kasım'dan sonra yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Üreticilerin bilinçlendirilmesi ve tarımsal üretimde verim ile kalitenin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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