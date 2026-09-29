Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, Ergene'de çilek bahçesini inceledi

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Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, çilek üretimi yapan üreticiyi ziyaret ederek üretim alanında incelemelerde bulundu.

Aksoy ve beraberindeki ekip, Ergene ilçesine bağlı Yulaflı Mahallesi'ndeki çilek bahçesinde bitkilerin gelişimi, üretim süreci ve yetiştiricilik uygulamaları hakkında üreticiden bilgi aldı.

Teknik ekip tarafından üreticiye, çilek yetiştiriciliğinde karşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile bunlara karşı alınabilecek tedbirler konusunda bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, üreticilere yönelik saha ziyaretleriyle üretimin farklı aşamalarında teknik destek ve rehberlik sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA