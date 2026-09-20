Haberler

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, bal kabağı üreticisini ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, bal kabağı üreticisini ziyaret etti
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa'nın Karahisarlı Mahallesi'nde bal kabağı üreticisini ziyaret etti. Ziyarette üretim süreci ve üreticinin sorunları değerlendirildi; Aksoy, üreticiye bereketli, verimli ve kazançlı bir üretim sezonu diledi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesinde bal kabağı üreticisini ziyaret etti.

Aksoy, Karahisarlı Mahallesi'ndeki ziyarette üreticiyle bal kabağı üretim süreci hakkında görüştü.

Üretim faaliyetleri ve yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, üreticinin karşılaştığı sorunlar??????? hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Aksoy, üreticiye bereketli, verimli ve kazançlı bir üretim sezonu diledi.

Kaynak: AA
Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da üçüncü oldu

Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da üçüncü oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Riyad için tarihi gece! Husiler ilk kez başkenti hedef aldı

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! İHA ve füzelerle başkenti hedef aldılar
Yeni Parti'de isim değişikliği iddiası! Masadaki yeni isim ortaya çıktı

Yeni Parti'de isim değişikliği hazırlıkları! İşte alternatif seçenek
Çiftçinin yeni umudu oldu! Az masrafla yüksek gelir getiriyor

Tarlasına eken sıfır masrafla servet kazanıyor
Trabzon'da şaşkına çeviren olay! Şiddetli yağmur kasisi yerinden söktü

Görüntü Trabzon'dan! Sağanak sonrası akıllara durgunluk veren olay
Okan Buruk 2 bin 96 gün sonra kırmızı kart gördü

Bakın kaç yıl aradan sonra kırmızı kart gördü
Önce yalanladı sonra ilan etti: Seray Kaya'dan yasak aşk yanıtı

Ünlü oyuncu yasak aşk iddialarına fotoğrafla yanıt verdi
Bursaspor liderlik maçında golcüsü Iheanacho ile güldü

Bu adamı kim durduracak? Takımını tek başına liderliğe taşıdı