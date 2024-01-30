Tekirdağ'da Vatandaşlar Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Tekirdağ'da vatandaşlar, Türk Kızılay'ın "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek için kan bağışında bulundu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kan bağışı kampanyası kapsamında valilik önünde bulunan Kızılay kan bağışı noktasını ziyaret etti.

Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen'den bilgi alan Soytürk, kan bağışı yapan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Çizen, kan stoklarını yüksek seviyede tutmak için kampanya düzenlediklerini söyledi.

Kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Çizen, bu tür kampanyalarla gönüllü bağış sayısını daha yüksek tutmak istediklerini dile getirdi.

Kan bağışı kampanyası belli aralıklarla diğer ilçelerde de devam edecek.