Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlıların biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Süleymanpaşa, Muratlı ve Kapaklı ilçelerindeki düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanmış, zanlıların adreslerindeki aramalarda, 15 gram esrar, 27 sentetik ecza, 15 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirilmişti.