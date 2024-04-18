Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 140 gram sentetik uyuşturucu, 409 uyuşturucu hap ve 8 gram esrar ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Saray ilçelerindeki operasyonlarda 11 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 140 gram sentetik uyuşturucu, 409 uyuşturucu hap ve 8 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Tekirdağ Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı? RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ: Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Hastane randevusu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak? Fahrettin Koca açıklama yaptı mı? ABD Başkanı Biden'dan skandal açıklama! | Biden ne söyledi? Biden amcasının yendiğini mi söyledi? Zeynep Bastık hasta mı? Zeynep Bastık'ın sağlık durumu nasıl? Zeynep Bastık neden ameliyat oluyor? Azra Akın'ın çocuğu mu oldu? Azra Akın'ın çocuğunun cinsiyeti ne? Azra Akın'ın kaç çocuğu var? Terör örgütü sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı mı? Fehmi Oral Meşe kimdir? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? AKOM uyardı! İstanbul'da sağanak yağış mı bekleniyor? Kabine'de değişim olacak mı? Ömer Çelik sorulara ne cevap verdi? Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda, ücretsiz mi, bedava mı olacak? Meliha Akyol kimdir? AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol kaç yaşında, nereli? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ YATTI MI? 31 Mart Yerel Seçim görevli ücretleri ne zaman hesaplara yatırılacak? HALKA ARZ TAKVİMİ | Bu hafta hangi şirketler halka arz oluyor? Hangi şirket halka arz oluyor, kaç lot veriyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 17 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title