Tekirdağ'da seracılık bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Recep Soytürk'ün katılımıyla Namık Kemal Üniversitesi'nde "Seracılık Bilgilendirme" toplantısı düzenlendi.

Toplantıda atık enerjilerin seracılıkta kullanılması konusunda katılımcılara bilgi verildi. Ardından konu hakkında görüşülerek istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal, Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ve Malkara Birlik Süt ve Süt Mamülleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vural Yazgan katıldı.

-Vali Recep Soytürk Çerkezköy'de ziyaretlerde bulundu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren, Samsung ve Shınheung Endüstriyel firmasını ziyaret etti.

Samsung Firması Yönetim Kurulu Başkanı Sungkeun Park tarafından karşılanan Vali Soytürk, ardından fabrikayı gezerek fabrika hakkında bilgi aldı.

Soytürk, daha sonra sac şekillendirme alanında faaliyet gösteren Shınheung Endüstriyel firmasını ziyaret ederek, firma CEO'su Yoon Seuk Douk'dan fabrika hakkında bilgi aldı.

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal eşlik etti.

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