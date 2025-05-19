Tekirdağ'da Semicenk Rüzgarı: Gençlik ve Coşku Dolu Bir Gece

Tekirdağ'da Semicenk Rüzgarı: Gençlik ve Coşku Dolu Bir Gece
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ'da sahne alan Semicenk, coşkulu bir konserle gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Konser alanı dolup taşarken, vatandaşlar etkinliği ilgiyle takip etti.

Tekirdağ'da Semicenk rüzgarı esti

TEKİRDAĞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan Semicenk, Tekirdağlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Süleymanpaşa ilçesindeki konser alanı adeta dolup taştı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte adım atacak yer kalmazken, vatandaşlar konseri cep telefonlarıyla kayda aldı. Semicenk, sevilen parçalarını coşkulu kalabalıkla hep bir ağızdan seslendirdi. Sahnedeki enerjisiyle büyük beğeni toplayan sanatçı, Tekirdağlılardan alkış aldı.

Konser, 19 Mayıs'ın ruhuna yakışır şekilde gençlik ve coşku dolu anlara sahne oldu. Etkinliğe Tekirdağlılar kadar çevre illerden gelen vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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