Tekirdağ'da Poyraz Nedeniyle Deniz Ulaşımında Aksama
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkileyerek 9 şilep ve tanker beklemeye aldı. Ayrıca balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize çıkamadı.
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle denize çıkamadı.
Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar da sürükledi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel