Tekirdağ'da Poyraz Nedeniyle Deniz Ulaşımında Aksama

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle denize çıkamadı.

Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar da sürükledi.