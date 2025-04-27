Bakan Fidan: PKK ya kendi isteğiyle silah bırakacak ya da bıraktıracağız

Bakan Fidan'dan tarihi rest: Ya kendileri silah bırakacak...
Erdoğan, Arapça öğretmeninin cenaze namazına katıldı

Erdoğan'dan öğretmenine son veda! Tabutuna böyle omuz verdi
Türkiye'nin dev şirketi Fransızlara satılıyor

Türkiye'nin dev şirketi Fransızlara satılıyor
Yağmur duası sırasında yağmur yağdı

Duaya başladıkları gibi soluğu kapalı alanda aldılar

Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor

Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da etkili olan poyraz, deniz ulaşımını aksatıyor. Hızı saatte 40 kilometreye kadar ulaşan poyraz nedeniyle 10 şilep ve tanker demirledi. Balıkçı tekneleri denize çıkmadı.

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, öğlenden sonra başlayan poyrazın etkisini arttırdığını söyledi.

Küçük balıkçı teknelerinin denize çıkmadığını belirten Pehlivanoğlu, poyrazın 3 gün etkili olmasını beklediklerini ve deniz ulaşımında aksamalar olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.