Tekirdağ'da Poyraz, Deniz Ulaşımını Aksatıyor

Tekirdağ'da Poyraz, Deniz Ulaşımını Aksatıyor
Güncelleme:
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalar ve balıkçılık faaliyetlerinde duraksamalara yol açtı. Hızı saatte 40 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle birçok şilep ve tanker bekliyor.

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ava çıkamadı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın 3 gün etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
