Tekirdağ’da Lodos Nedeniyle Balıkçılar Denize Açılmadı

MARMARA Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağ'da balıkçılar, denize açılamadı.

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, denize ulaşımında aksamalara neden oldu. Zaman zaman hızı saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle kentte balıkçılar denize açılamadı. Balıkçılar, teknelerini Süleymanpaşa ilçesindeki barınağa çekti. Uluslararası taşımacılık yapan 8 gemi de Tekirdağ açıklarına demirledi. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, rüzgarın kuvvetli estiğini belirterek balıkçıların güvenlik nedeniyle denize açılamadığını, lodosun etkisini kaybetmesinin beklendiğini söyledi. Meteorolojik değerlendirmelere göre; lodosun bölgede iki gün boyunca etkili olması bekleniyor.