Tekirdağ'da Jandarma 2 Tabanca Ele Geçirdi

Tekirdağ'da Jandarma, ruhsatsız ve kurusıkı olmak üzere 2 tabanca ele geçirerek 2 kişi hakkında işlem yaptı.

Tekirdağ'da Jandarma, ruhsatsız ve kurusıkı olmak üzere 2 tabanca ele geçirerek 2 kişi hakkında işlem yaptı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Hayrabolu ilçesinde 2 adreste yapılan aramada, markası ve seri numarası tespit edilemeyen 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorlu ilçesinde yapılan yol emniyet ve kontrol uygulamasında araçta yapılan aramada; 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 17 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi. Şüpheli A.Y. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ