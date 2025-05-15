Tekirdağ'da Gençlik Haftası Töreni Düzenlendi

Tekirdağ'da Gençlik Haftası Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen Gençlik Haftası töreninde, Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün çelenk sundu. Üzgün, hafta boyunca çeşitli etkinliklerin planlandığını belirtti.

Tekirdağ'da Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün'ün çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Üzgün, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası dolayısıyla, il genelinde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Hafta boyunca aile, çocuklar ve gençlere yönelik programlar planladıklarını ifade eden Üzgün, herkesi etkinliklere katılmaya davet etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Evde Bakım Yardımı için 5,4 milyar lira ödeme başlatıldı

5 milyar 400 milyon lira hesaplara yatırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Trafikte pes dedirten anlar! Tartıştığı kuryeye silah doğrulttu

Daha neler göreceğiz! Trafikte kaydedilen görüntüye bakın
Liselere yeni ders geldi, not verilmeyecek

MEB'den kritik hamle! Yeni ders geldi, not verilmeyecek
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Restorandaki mide bulandıran görüntülerin cezası ağır oldu

Mide bulandıran görüntülerin cezası ağır oldu
Harika Avcdı'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.