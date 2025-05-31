Tekirdağ'da Cuma Buluşmaları ile Üreticilere Bilgilendirme

Tekirdağ'da Cuma Buluşmaları ile Üreticilere Bilgilendirme
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği 'Cuma Buluşmaları' programı kapsamında Tekirdağ'da üreticilere tarımsal üretim planlaması, destekleme modelleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Cuma Buluşmaları kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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