Tekirdağ'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İnönü Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'nde Ö.S. ile H.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan H.A. sağlık ekiplerince önce Çerkezköy Devlet Hastanesine ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polislerce gözaltına alınan şüpheli Ö.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.