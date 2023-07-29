Tekirdağ'da 3 Ruhsatsız Tabanca ve 2 Tüfek Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Kapaklı ve Hayrabolu ilçelerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 255 fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 3 ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik çalışmaları kapsamda Kapaklı ve Hayrabolu ilçelerinde bir otomobil ve evde arama yaptı.
Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 255 fişek ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel