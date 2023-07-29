Tekirdağ'da 3 Ruhsatsız Tabanca ve 2 Tüfek Ele Geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Kapaklı ve Hayrabolu ilçelerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 255 fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.