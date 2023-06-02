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Tekirdağ'da 241 bin makaron ele geçirildi

Tekirdağ'da 241 bin makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 241 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.K'nın makaron ve tütün ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler şüphelinin İnönü Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonda 241 bin makaron, 76 kilogram tütün, 169 elektronik sigara kiti ve 12 elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 241 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.K'nın makaron ve tütün ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler şüphelinin İnönü Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonda 241 bin makaron, 76 kilogram tütün, 169 elektronik sigara kiti ve 12 elektronik sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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