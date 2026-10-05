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Tekirdağ Çorlu'da 120 dekarda şeker pancarı hasadında dekara 10 ton verim alındı

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Tekirdağ Çorlu'daki Maksutlu Mahallesi'nde yaklaşık 120 dekarlık alanda şeker pancarı hasadı yapıldı, dekara ortalama 10 ton verim alındı. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticileri ziyaret etti, İl Müdürü Mehmet Aksoy verimli hasat temennisinde bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Maksutlu Mahallesi'nde şeker pancarı hasadı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 120 dekarlık alanda ekimi yapılan şeker pancarında dekara ortalama 10 ton verim alındı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat çalışmalarını sürdüren üreticileri ziyaret etti.

Ekipler, üreticiden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve üretim alanında incelemelerde bulundu.

İncelemelerde, şeker pancarı üretiminin bölgedeki tarımsal üretim açısından önemi değerlendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üreticilere bereketli ve verimli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Şeker pancarının ülke ekonomisi için önemli olduğunu anlatan Aksoy, tarımsal üretimin her aşamasında üreticilerin desteklenmeye devam edileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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