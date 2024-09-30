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Tekirdağ'a Coğrafi İşaret Başvurusu: Saray Manda Yoğurdu ve Mursallı Üzüm Suyu

Tekirdağ'a Coğrafi İşaret Başvurusu: Saray Manda Yoğurdu ve Mursallı Üzüm Suyu
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Saray manda yoğurdu ve Mursallı üzüm suyu için coğrafi işaret başvurusunda bulunmak üzere bir protokol imzaladı. Bu adım, yöresel lezzetlerin markalaşmasını ve bilinirliliğin artmasını hedefliyor.

Tekirdağ "Saray manda yoğurdu" ve "Mursallı üzüm suyu" için coğrafi işaret başvurusu yapılacak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince imzalanan protokol kapsamında yöresel lezzetlerin ön plana çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Protokol kapsamında söz konusu ürünlerle ilgili yapılacak çalışmaların ardından Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu gerçekleştirilecek.

NKÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı ve Üniversite ve Belediye arasında imzalanan protokolün koordinatörü Prof. Dr. İsmail Yılmaz, AA muhabirine, Tekirdağ'da coğrafi işaret alabilecek potansiyel ürünleri belirlediklerini söyledi.

Tekirdağ'ın coğrafi işaretli ürün sayısını arttırmak için çalıştıklarını aktaran Yılmaz, "Coğrafi işaretler bu ürünlerin kalite garantisini gösteren bir etiket olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle bu Sarat manda yoğurdu ve Mursallı üzüm suyu ürünlerimizin kısa süre içerisinde coğrafi işaret sürecini tamamlamayı düşünüyoruz." dedi.

Yılmaz, Tekirdağ'ın lezzetlerinin markalaşmasıyla bilinirliliğinin artacağını ifade etti.

Saray manda yoğurdunun İstanbul'dan talep gördüğüne dikkati çeken Yılmaz, "Manda yoğurdunun yağ ve protein miktarı oldukça yüksek. İlçenin İstanbul'a yakınlığı önemli bir avantaj. Diğer yoğurtlara göre daha kıvamlı ve insanların ihtiyaç duyduğu bir takım önemli besin elementleri var. Manda yoğurdu bunları yeterince barındırıyor ve ilçemizde geleneksel bir ürün olarak karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Yılmaz, lezzetlerin coğrafi işaret almasıyla kent turizmine önemli katkıları olacağını vurguladı.

Tekirdağ'ın üzüm bağlarıyla da ünlü bir şehir olduğunu ifade eden Yılmaz, "Mursallı mahallemizde üzüm suyu üretimi mevcut. En önemli üzüm çeşidimiz olan kınalı yapıncaktan üzüm suyu verimli, kaliteli bir şekilde üretiliyor. Yine bu lezzetinde coğrafi işaret almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'ın daha önce Hayrabolu tatlısı, pabuç köftesi, Karacakılavuz Dimi dokuması, Malkara eski kaşar peyniri, Seymen kavunu, Tekirdağ soğanı, Tekirdağ köftesi, peynir helvası, Yapıncak salamura yaprağı, Velimeşe bozası, Çorlu kuzu ciğer sarma ürünleri tescil edilmişti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Namık Kemal Üniversitesi Ekonomi Güncel Kültür Turizm Tarım Saray

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