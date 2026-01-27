Haberler

AK Parti'li Gürcan'dan, TEI'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü mesajı

TBMM Başkanı Ayşen Gürcan, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünde, şirketin 3,4 milyar dolarlık sipariş rekoruna ve milli motor projelerindeki başarılara dikkat çekti. Gürcan, bu başarıların yerli üretim vizyonunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin ( Teı ) 41'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürcan, mesajında, Teı'nin 3,4 milyar dolarlık tarihi sipariş rekoru ve milli motor projelerinde elde ettiği stratejik başarıların, yerli ve milli üretim vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Gürcan, bu başarının Eskişehir ve Türkiye adına büyük bir iftihar vesilesi olduğunu ifade etti.

Bu büyük başarıda emeği bulunan başta TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit olmak üzere tüm mühendisleri, teknisyenleri ve çalışanları tebrik eden Gürcan, TEI'ye Türkiye Yüzyılı hedeflerine güç katan nice başarılı yıllar diledi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
