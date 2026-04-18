Karaman ve Tokat'ta tefecilere yönelik operasyonlarda 25 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, Karaman ve Tokat'ta tefecilere yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan 56 şüpheliden 25'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda, Karaman ve Tokat İl Jandarma komutanlıklarınca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, nitelikli yağma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarına yönelik operasyonların düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda yakalanan 56 şüpheliden 25'inin tutuklandığı, 18'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerine devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek, senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıklarının tespit edildiği aktarıldı.

Şüphelilere ait 2 milyar 576 milyon lira değerinde 108 taşınmaz, 41 taşıt ve 124 banka hesabı hakkında el koyma tedbiri uygulandığının ifade edildiği açıklamada, farklı şahıslar adına düzenlenmiş muhtelif miktarda çek, senet, tapu senedi, çok sayıda silah, dijital materyal ve doküman ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Daire Başkanlığımızı, Karaman ve Tokat İl Jandarma komutanlıklarımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.