TEDAŞ'tan Enerji Nakil Hatları İçin Kamulaştırma Kararı

(ANKARA) - Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından bazı illerde enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla belirlenen güzergahlarda bulunan taşınmazlar için kamulaştırmaya gidilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre TEDAŞ, Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da, enerji nakil hatları yapacak.

Bu illerde kurulacak enerji nakil hatları nedeniyle, belirlenen güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.