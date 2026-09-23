Haberler

TEB, Hatipoğlu'na genç eczacı istihdamı ve eczane ekonomisi taleplerini iletti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TEB, Hatipoğlu'na genç eczacı istihdamı ve eczane ekonomisi taleplerini iletti
Güncelleme:
+14 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEB Merkez Heyeti Başkanı Demirci, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Hatipoğlu ile görüşerek genç eczacı istihdamı ve eczane ekonomisi taleplerini iletti. İlaç fiyat kararnamesindeki barem ve kar oranlarının güncellenmesi, SGK reçete başı hizmet bedellerinde iyileştirme istendi.

(ANKARA) - Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti Başkanı Mehmet İrfan Demirci, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ile görüşerek genç eczacıların istihdamını artıracak destekler ve eczane ekonomilerini iyileştirecek düzenlemeler talep ettiklerini açıkladı. Demirci, ilaç fiyat kararnamesindeki barem ve kar oranları ile SGK İlaç Alım Protokolü'ndeki reçete başı hizmet bedellerinin güncellenmesini istediklerini belirtti.

TEB Merkez Heyeti, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Hatipoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirci, taleplerini istihdam ve eczane ekonomileri olmak üzere iki başlık altında aktardıklarını bildirdi.

Demirci, genç eczacıların istihdam koşullarının genişletilmesi için teşvik ve desteklerin artırılmasını istediklerini belirtti. Yardımcı eczacı olarak çalışanların çalışma ve istihdam koşullarının iyileştirilmesi ile İŞKUR ve benzeri desteklerin artırılarak sürdürülebilir hale getirilmesi taleplerini de Hatipoğlu'na ilettiklerini kaydetti.

Eczane ekonomilerine ilişkin taleplerini de paylaşan Demirci, İlaç Fiyat Kararnamesi'ndeki baremlerin ve kar oranlarının ekonomik koşullara göre güncellenmesini istediklerini ifade etti. Demirci, SGK İlaç Alım Protokolü'ndeki reçete başı hizmet bedelleri ve baremleri ile iskonto oranları ve baremlerinin iyileştirilmesi taleplerini Bakan Yardımcısı Hatipoğlu'na aktardıklarını belirtti.

Kaynak: ANKA
167 milyon dolarlık piyangoyu kazandı! Sonrası filmleri aratmadı: 5'inci kez gözaltında

Piyangodan servet kazandı! Bir buçuk yılda 5 kez gözaltına alındı

Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80’i yok olmuş

Haydarpaşa'nın temellerinde kritik tespit! Yüzde 80'i yok olmuş
Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia

CHP'den istifa eden Mansur Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü

Süper Lig devi için kolları sıvadı: Destek olacağım
Sayıştay Sinop Belediyesi'ne 'zimmet' yazdı: Para tahsil edildi, idarenin kayıtlarına hiç girmedi

Belediye personeli zimmetine para geçirmiş!
Aldatılan kadından akıl almaz intikam! Paranın üzerine düştüğü nota bakın

Aldatılan kadından akıl almaz intikam! Paranın üzerine düştüğü nota bakın
Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemde

G.Saray'da seçim yarışı erkenden başladı! Özbek'in koltuğuna 5 talip
Bursa'da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu

Bursa'da ormanda erkek cesedi bulundu! 3 aile DNA testi için çağrıldı
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum

Mansur Yavaş'ın istifasına Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik yorum

Nikah işlemleri için nişanlısını uyandırmak isteyen genç kız, katil oldu

Nikah işlemleri için nişanlısını uyandırmak isterken katil oldu