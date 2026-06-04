Tdt Merkez Bankaları Konseyinin İkinci Toplantısı Bakü'de Gerçekleştirildi

(BAKÜ) - Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez Bankaları Konseyinin ikinci toplantısı Bakü'de yapıldı. Toplantıda küresel ve bölgesel riskler, para ve finans politikaları ile dijital finans ekosistemleri ele alındı. Konseyin üçüncü toplantısının 2027 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanları katıldı.

Toplantıda ayrıca Kazakistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan nezdindeki Büyükelçisi, TDT gözlemci üyelerini temsilen Macaristan Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanları ile TDT Genel Sekreteri yer aldı.

Toplantıda, küresel ve bölgesel riskler karşısında merkez bankalarının geliştirdiği para ve finans politikaları ile dijital finans ekosistemlerinin gelişimi değerlendirildi. Üye ülkeler arasında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik kararlılık da teyit edildi.

Konseyin üçüncü toplantısının 2027 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan merkez bankası başkanları ile Kazakistan'ın Azerbaycan Büyükelçisiyle birlikte toplantı bildirgesini imzaladı.

Toplantı marjında Konsey üyeleri, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov tarafından da kabul edildi.

Kaynak: ANKA