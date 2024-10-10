Üye Girişi
Haberler

Dev bankaya kara para aklama cezası!

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toronto-Dominion Bank, ABD'deki kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplamda 3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti. Banka, Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal ettiği için tarihteki en büyük ceza ile karşı karşıya kaldı.

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi.

3 MİLYAR DOLARLIK CEZA

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. TD Bank'ın 1,8 milyar dolarlık cezayı ödemeyi kabul ettiğini belirten Garland, diğer kurumların hukuki yaptırımlarıyla ABD'nin TD Bank'a toplamda yaklaşık 3 milyar dolarlık ceza kestiğini kaydetti. Garland, TD Bank'ın mali suçun gelişmesine olanak tanıyan bir ortam yarattığını belirterek, "TD Bank, ABD tarihinde Banka Gizliliği Yasası kapsamında hatalarını kabul eden en büyük banka ve tarihte kara para aklama suçunu kabul eden ilk ABD bankası oldu." dedi. Bankanın aldığı cezanın Banka Gizliliği Yasası kapsamında verilen en büyük ceza olduğuna da dikkati çeken Garland, ABD Adalet Bakanlığının bir bankaya ilk kez günlük para cezası kestiğini kaydetti.

FINCEN'DEN DE REKOR CEZA

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada da Mali Suçlarla Mücadele Birimince (FinCEN) TD Bank'a kara para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 1,3 milyar dolar tutarında "rekor düzeyde" ceza kesildiği bildirildi.

TD Bank'ın ABD'deki büyük bankalar arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu cezanın, ABD Hazine Bakanlığı ve FinCEN tarihinde bir mevduat kuruluşuna karşı verilen en büyük ceza olduğu vurgulandı. Açıklamada, TD Bank'ın ayrıca kendi çalışanlarını ilgilendiren şüpheli faaliyetleri zamanında tespit etmekte de başarısız olduğu ifade edildi.

FED DE CEZA KURUMLAR ARASINDA

ABD Merkez Bankasından (Fed) yapılan açıklamada, TD Bank'a kara para aklama karşıtı yasalarla ilgili ihlaller nedeniyle para cezası verildiği duyuruldu. TD'nin ABD'deki perakende bankacılık operasyonlarının yeterli risk yönetimini ve denetimini gerçekleştiremediği belirtilen açıklamada, bunun sonucunda ABD'deki iştirakinin yüz milyonlarca dolarlık yasa dışı geliri aklamak için kullanıldığı aktarıldı. Açıklamada, TD'nin söz konusu yasalara uymak ve risk yönetimi eksikliklerini düzeltmek için önlemler uygulamasının da talep edildiği bildirildi.Fed'in bu eyleminin; ABD Adalet Bakanlığı, New Jersey Bölge Savcılığı, FinCEN ve Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) tarafından alınan cezai ve düzenleyici eylemlerle gerçekleştirildiğine işaret edilerek, kurumlar tarafından uygulanan toplam cezanın 3,09 milyar dolar olduğu belirtildi.

"BU, BANKAMIZIN TARİHİNDE ZOR BİR DÖNEM"

TD Bank Group Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Bharat Masrani ise yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Kara Para Aklamayı Önleme programımızın hatalarının tüm sorumluluğunu üstlendik ve taahhütlerimizi yerine getirmek için gereken yatırımları, değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapıyoruz. Bu, bankamızın tarihinde zor bir dönem. Bu hatalar benim CEO olarak görev yaptığım dönemde gerçekleşti ve tüm paydaşlarımızdan özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Dev bankaya kara para aklama cezası!
Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Güncel

Ekonomi Finans Güncel Yargı Hukuk Banka

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı

Suçu bakanlığa atmaya çalışan ünlü firma vatandaşı ikna edemedi

 Bartın açıklarında 4.8'lik deprem

Bartın'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım muhtemel 11'i! Türkiye- Karadağ maçı 11'leri BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Az önce deprem mi oldu? 11 Ekim Amasra'da deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fenerbahçe stat ismi değişti mi? Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yeni ismi ne olacak? 11 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 11 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti olayı komplo mu? Köfteci Yusuf'a çökme olayı nedir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? SON DAKİKA: 11 EKİM BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Ekim Bartın'da deprem nerede oldu, şiddeti kaç? Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini kaç oldu? 2024 yıl sonu dolar/altın ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.