Merkez Bankası Enflasyon Raporu 2026-III 13 Ağustos'ta İstanbul'da Açıklanacak

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunu 13 Ağustos'ta İstanbul Finans Merkezi'nde açıklayacak.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2026-III'ün tanıtımı amacıyla 13 Ağustos Perşembe günü saat 10.30'da TCMB İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantıda Karahan'ın sunumunun ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirilecek.

Toplantı, TCMB'nin internet sitesinin yanı sıra Bankanın resmi X ve YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

Toplantıyı takip edecek basın mensupları ve ekonomistlerin kayıt işlemlerini 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Kayıt Sistemi üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

Kaynak: ANKA