Haberler

Merkez Bankası Enflasyon Raporu 2026-III 13 Ağustos'ta İstanbul'da Açıklanacak

Merkez Bankası Enflasyon Raporu 2026-III 13 Ağustos'ta İstanbul'da Açıklanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunu 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul Finans Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla duyuracak. Başkan Fatih Karahan'ın saat 10.30'da yapacağı sunumun ardından soru-cevap bölümü yer alacak. Toplantı canlı yayınlanacak; katılımcıların kayıtlarını 12 Ağustos saat 15.00'e kadar tamamlaması gerekiyor.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunu 13 Ağustos'ta İstanbul Finans Merkezi'nde açıklayacak.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2026-III'ün tanıtımı amacıyla 13 Ağustos Perşembe günü saat 10.30'da TCMB İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantıda Karahan'ın sunumunun ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirilecek.

Toplantı, TCMB'nin internet sitesinin yanı sıra Bankanın resmi X ve YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

Toplantıyı takip edecek basın mensupları ve ekonomistlerin kayıt işlemlerini 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Kayıt Sistemi üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

Kaynak: ANKA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı

Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama

Erdoğan'a suikast timindeydi! Verdiği adreslerde arama yapılıyor
'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı

Meslektaşını vuran avukat hakkında karar verildi
'Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde dev operasyon! Örgütün işlemediği suç yok
Kavak Yelleri'nin Osman amcası Erol Aksoy'un son hali ortaya çıktı: O da bakımevinde yaşıyor

Kavak Yelleri'nin Osman Amca'sıydı: Son hali ortaya çıktı

Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

Komşularının haber alamadığı kadın korkunç şekilde bulundu
Göç krizi iki AB ülkesini karşı karşıya getirdi: İspanya'dan İtalya'ya 'misilleme' tehdidi

Göç krizinde 'misilleme' tehdidi: Eğer pazar gününe kadar kalkmazsa...